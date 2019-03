Frau baut Unfall und versteckt sich im Kleiderschrank

Eine Autofahrerin hat sich in einem Schrank vor der Polizei versteckt, nachdem sie kurz zuvor einen parkenden Wagen beschädigt hatte.

Zeugen beobachteten am Freitagabend im deutschen Stralsund, wie sie rückwärts in eine Straße fuhr und das Auto streifte. Danach parkte die 38 Jahre alte Frau ihren Wagen und lief zu Fuß weiter, wie die Polizei mitteilte. Unter ihrer Anschrift trafen die Beamten auf zwei Männer, sie ließen die Polizisten in die Wohnung. Nach einer kurzen Suche entdeckten die Polizisten die Frau in dem Kleiderschrank. Die 38-Jährige soll unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, in der Wohnung seien Drogen sichergestellt worden. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet, außerdem werde wegen des illegalen Besitzes von Drogen ermittelt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden liegt bei rund 2200 Euro.

Quelle: Dpa