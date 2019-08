Frau bei Brand bei Pariser Vorort-Krankenhaus getötet

Bei einem Brand in einem Hochhaus in unmittelbarer Nähe eines französischen Krankenhauses ist eine Frau getötet worden. Acht Menschen, darunter vier Feuerwehrleute, erlitten in dem Pariser Vorort Verletzungen, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Donnerstag unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Flammen hätten sich in dem Hochhaus über zehn Stockwerke hinweg ausgebreitet.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Der Brand war am Mittwochabend ausgebrochen