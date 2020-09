Frau in Deutschland schwer misshandelt - Kinder wohlauf

In Krefeld im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen soll ein 53-jähriger Mann stundenlang seine Ehefrau schwer missbraucht haben. Stundenlang war am Samstag unklar, ob er auch den vier Kindern der Frau etwas angetan haben könnte - dann kam die Entwarnung: Die Kinder waren wohlauf. Sie hatten sich allein in der Wohnung aufgehalten und nicht reagiert, als die Polizei das Haus umstellte.

SN/APA (dpA)/Alexander Forstreuter Die Polizei umstellte das Haus