Frau nach dem Tod zweier Kinder in Hockenheim festgenommen

Kuscheltiere und Kerzen sind am Ostermontag neben einem Hauseingang in Hockenheim bei Heidelberg gestanden und haben an zwei Kinder erinnert, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein sollen: Am Vorabend informierten Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit, dass die sieben und neun Jahre alten Geschwister nach ersten Erkenntnissen getötet wurden. Die Ermittler nahmen eine 43-Jährige noch am Tatort wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes fest.

BILD: SN/APA/PR-VIDEO/MARCO PRIEBE Der Tod zweier Kinder in Hockenheim löste großé Trauer aus