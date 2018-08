Frau tot in Südtiroler Hotelzimmer gefunden

Eine Italienerin ist am Dienstag tot in einem Hotelzimmer in St. Christina in Gröden in Südtirol aufgefunden worden. Die 60-Jährige aus Parma soll erstochen worden sein, berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Als Tatverdächtiger wurde inzwischen der Ehemann der Frau festgenommen, hieß es.

