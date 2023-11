70-jährige Frau in Uganda brachte Zwillinge zur Welt

In Uganda hat eine 70-jährige Frau Zwillinge zur Welt gebracht. Safina Namukwaya sei damit die älteste Mutter Afrikas, sagte der Arzt Edward Tamale Sali, der Namukwaya während der Schwangerschaft und Geburt betreut hatte, am Donnerstag. Die Babys - ein Bub und ein Mädchen - wurden demnach in einer Klinik in der Hauptstadt Kampala geboren, in der sich Namukwaya einer Kinderwunschbehandlung unterzogen hatte. Mutter und Kinder seien wohlauf.

"Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll", sagte Namukwaya, die in der ländlichen Region Masaka etwa 120 Kilometer westlich von Kampala lebt, am Telefon. In ihrem Alter sei ihr nicht mehr zugetraut worden, "schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen oder mich um ein Baby zu kümmern", sagte sie. Die Zwillinge seien für sie daher ein "Wunder". Ihr Arzt sprach von einer "außergewöhnlichen Leistung". Namukwaya sagte, sie habe bereits im Jahr 2020 ein Mädchen zur Welt gebracht - nachdem sie zuvor keine Kinder bekommen konnte und als "verfluchte Frau" verunglimpft wurde.