Frau und Kind bei Brand in Lyon ums Leben gekommen

Bei einem Brand in Lyon im Südosten Frankreichs sind am Samstagabend eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft leicht verletzt, als das zweistöckige Gebäude in Brand geriet. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Explosion in einer Bäckerei im Erdgeschoß. Die Flammen griffen aber auch auf die darüber liegenden Wohnungen über.

SN/APA (AFP)/ALEX MARTIN Feuerwehreinsatz nach Brand in Lyon