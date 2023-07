Frau und Mann starben bei Sprung aus brennender Wohnung

Bei den zwei Menschen, die am Freitag bei einem Hochhausbrand in Berlin-Kreuzberg aus dem 12. Stock gesprungen und gestorben sind, handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das bestätigte die Polizei Berlin am Samstag. Die Brandursache sei weiterhin unklar und Bestandteil von Ermittlungen.

BILD: SN/APA/DPA/ANNETTE RIEDL Für zwei Menschen gab es bei einem Brand in Berlin keine Rettung