Frau von Ehemann in Schweizer Spital erschossen

Ein 83-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in einem Spital in der Schweiz seine gleichaltrige Ehefrau erschossen. Danach beging er Selbstmord. Tatort war ein Krankenhaus in Affoltern am Albis im Kanton Zürich. Pfleger hätten kurz nach Mitternacht im Zimmer der Patientin Schüsse gehört, teilte die Kantonspolizei mit. Das Personal fand daraufhin die Frau mit einer Schussverletzung im Bett.

Am Boden daneben lag - ebenfalls mit einer Schusswunde - ihr Ehemann. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst erschossen hat. Das Motiv war Gegenstand von Ermittlungen. (Apa/Ag.)