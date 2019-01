Frau von reichem Norweger vermutlich entführt

In der Nähe von Oslo ist die Frau eines der reichsten Männer Norwegens vermutlich entführt worden. Die 68-Jährige sei bereits Ende Oktober verschwunden, berichteten mehreren norwegische Medien am Mittwoch. Die Polizei sei der Sache bisher im Geheimen nachgegangen. Wie die Tageszeitung "Aftenposten" berichtete, wurde der Fall von Anfang an als Entführung betrachtet.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die 68-Jährige war bereits Ende Oktober verschwunden