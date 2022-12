Frauen am Brenner mit 46 Kilo Kokain im Auto geschnappt

Die Carabinieri haben am Brenner 46 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Das Rauschmittel im Wert von mehr als einer Million Euro wurde in einem Auto mit deutscher Nummer gefunden, das an der Autobahnschranke Sterzing kontrolliert wurde. In dem Auto saßen zwei deutsche Staatsbürgerinnen, die von Österreich aus die Grenze überquert hatten, teilten die Carabinieri mit.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Zwei deutsche Staatsbürgerinnen festgenommen