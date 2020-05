Frauen in Gefängnis in Honduras von Mitgefangenen ermordet

Insassinnen eines Frauengefängnisse in Honduras haben sechs weibliche Mitgefangene ermordet. Die Angreiferinnen hätten die Tore sowie das Dach eines Gebäudes auf dem Gefängnisgelände in Tamara nahe der Hauptstadt Tegucigalpa durchbrochen und seien in die Turnhalle der Haftanstalt gelangt, wo sich die Opfer aufhielten, teilte die nationale Strafvollzugsbehörde INP am Sonntag mit.

SN/APA (AFP)/ORLANDO SIERRA Sechs Frauen wurden in der Haftanstalt getötet