Frauen in Saudi-Arabien erfahren per SMS über Scheidung

Frauen sollen in Saudi-Arabien künftig vom Gericht per SMS über die Scheidung ihrer Ehe informiert werden. Frauen würden ab sofort per Textnachricht "über jegliche Änderung ihres Familienstandes benachrichtigt", zitierte der Nachrichtensender Al-Echbarija am Sonntag eine Erklärung des Justizministeriums.

SN/APA (AFP)/FAYEZ NURELDINE In Saudi-Arabien sind Frauenrechte stark beschnitten