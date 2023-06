Frauen stürzten in Fidschi aus Riesenrad - Eine Tote

In Fidschi ist eine 21 Jahre alte Frau beim Sturz aus einem Riesenrad tödlich verunglückt. Zwei weitere Frauen seien ebenfalls abgestürzt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die örtliche Nachrichtenseite FBC News am Freitag unter Berufung auf Polizeisprecherin Ana Naisoro. Das Unglück ereignete sich bei der gerade erst eröffneten Unterhaltungsmesse "Fiji Showcase" in Suva, der Hauptstadt des Inselstaates im Südpazifik.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar. Alle Fahrgeschäfte auf dem Gelände seien in Folge des Unglücks geschlossen worden.