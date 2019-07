Freibad wegen Überfüllung geräumt

Eine hitzige Situation entbrannte am Sonntag in einem Freibad in Rheinland-Pfalz. Weil die Kapazität des Bads in Bad Sobernheim von 1500 Menschen bereits erreicht war, ordnete der Bademeister an, das Schwimmbad vorübergehend zu schließen. Mehrere Personen haben sich daraufhin ohne zu bezahlen Zutritt verschafft, was zu einem Anstieg von über 2000 Besuchern geführt hat. Die Polizei musste schließlich mit drei Streifenwagenbesatzungen anrücken, um die Badegäste zu beruhigen. Laut Polizeisprecher sei die Lage schnell unter Kontrolle gebracht worden. Das Bad konnte kurze Zeit später wieder öffnen. Temperaturen von 39,3 Grad wurden am Sonntag im nahegelegenen Bad Kreuznach gemessen.

Quelle: SN, Dpa