Freisprüche in Prozess um verheerendes Zugsunglück in Kanada

Viereinhalb Jahre nach einem verheerenden Zugsunglück in Kanada mit 47 Todesopfern sind drei angeklagte Bahnmitarbeiter freigesprochen worden. Eine Jury in der Stadt Sherbrooke sprach am Freitag unter anderem den Lokführer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Bei einer Verurteilung hätte den Angeklagten als Höchststrafe lebenslange Haft gedroht.

SN/AP Erleichtert: Lokführer Thomas Harding wurde freigesprochen.