Freude über Geburt von weißem Bison im Belgrader Zoo

In Belgrad sorgt ein sehr seltenes Ereignis für Freude: Der Zoo der serbischen Hauptstadt verkündete am Mittwoch die Geburt eines weißen Bisons. Das weibliche Bisonkalb mit dem Namen Dusanka sei am Montag zur Welt gekommen, sagte Zoo-Tierarzt Jozef Ezvedj. Seines Wissens gebe es keinen anderen weißen amerikanischen Bison, der in Europa geboren wurde.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR ZIVOJINOVIC Das Bisonkalb hört auf den Namen Dusanka