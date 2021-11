Friaul fordert 3G-Kontrollen an Grenze zu Österreich

Angesichts der explodierenden Infektionszahlen in den beiden Nachbarstaaten Österreich und Slowenien hat die nordostitalienische Grenzregion Friaul-Julisch-Venetien die Einführung von 3G-Kontrollen an den Grenzen gefordert. "Wir haben darum ersucht, den Grünen Pass an den Grenzen zu kontrollieren", sagte Regionalpräsident Massimiliano Fedriga am Freitag dem italienischen Rundfunksender RAI.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Im Sommer hatten Kontrollen wie diese in Thörl-Maglern Seltenheitswert