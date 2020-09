Friedlicher Start der Nicht-Wiesn in München

Zum Starttermin des ausgefallenen Oktoberfests ist es auf der Münchner Theresienwiese ruhig geblieben. Nur vereinzelte Personen in Tracht begingen den Moment, in dem eigentlich das erste Fass angestochen worden wäre auf dem Festgelände - teilweise mit "Ozapft is"-Rufen. Das Oktoberfest wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, normalerweise hätte es am Samstag um 12.00 Uhr begonnen.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Ein paar Trachtengeher kamen trotz Absage auf die Wiesn