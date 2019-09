Früherer Trump-Sprecher ging in Tanz-Sendung in die Knie

Jetzt haben auch die USA ihren Polit-Dancing Star: Sean Spicer, der frühere Sprecher von US-Präsident Donald Trump, hat sich vor großem TV-Publikum auf der Tanzfläche versucht. Der 47-Jährige trat am Montagabend (Ortszeit) in der Show "Dancing with the Stars" des Senders ABC auf - in neongrünem Hemd und eng sitzenden Hosen und mit einer Salsa-Nummer, gewürzt mit einem Solo auf Bongo-Trommeln.

SN/APA (AFP/Getty)/ALLEN BEREZOVSKY Spicer tanzte passenderweise zu den Spice Girls