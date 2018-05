Frühlingssaison am Mount Everest endete mit Rekorden

Triumphe und Tragödien am Mount Everest: Mehr als 400 Menschen haben in der diesjährigen Frühlingssaison den Gipfel erklommen. Das teilte am Montag Nepals Tourismusministerium mit. Am Samstag war die Saison zu Ende gegangen, zuletzt mit mehr als zehn Tagen bei gutem Wetter. Jedes Jahr versuchen Hunderte Menschen in der kurzen Frühlings-Klettersaison im April und Mai den Berg zu bezwingen.

