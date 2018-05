Fünf Menschen gebissen: Deutsche Polizei erschoss Rottweiler

Nachdem ein Rottweiler am Münchner Hauptbahnhof am Samstag Passanten angefallen und fünf Menschen gebissen hat, ist das Tier von der Polizei erschossen worden. Drei Passanten und zwei Polizisten wurden von dem Hund verletzt. "Ob für den Rottweiler Leinenzwang oder Maulkorbpflicht bestanden hätte, wird derzeit untersucht", teilte Constanze Spitzweck von der Polizei München am Sonntag mit.

SN/apa (dpa) Der Besitzerin gelang es nicht, den nicht angeleinten Rottweiler zu beruhigen (Symbolbild).