Fünf Morde pro Tage: Tijuana in Mexiko ist die gefährlichste Stadt der Welt

Die mexikanische Grenzstadt Tijuana ist einer Rangliste einer Nichtregierungsorganisation zufolge im vergangenen Jahr die gefährlichste Stadt der Welt gewesen.

In Tijuana habe es 2018 eine Rate von 138,2 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner gegeben, hieß es in einem Bericht der gemeinnützigen Organisation "Bürgerrat für Sicherheit und Strafjustiz", der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Tijuana hat eine Einwohnerzahl von 1,4 Millionen. Rechnet man die im Bericht genannte Mordrate um, ereignen sich in Tijuana mehr als 1930 Tötungsdelikte pro Jahr. Und das wiederum entspricht statistisch gesehen fünf Morde pro Tag.

Die mexikanische Küstenstadt Acapulco wies laut Bericht 110,5 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner auf, die venezolanische Hauptstadt Caracas 99,9. Zum Vergleich: In Österreich kamen im Vorjahr nach vorläufigen Zahlen 0,8 Tötungsdelikte auf 100.000 Einwohner.

In der honduranischen Stadt San Pedro Sula, die bei der Auflistung von 2011 bis 2014 den ersten Platz belegte, sank die Zahl der Tötungsdelikte laut des Berichts hingegen in den vergangenen fünf Jahren um 75 Prozent. Das Ranking basiert auf offiziellen Statistiken, Pressedaten und statistischen Prognosen. Darin werden Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern, die nicht in einem Kriegsgebiet liegen, berücksichtigt.

Auf den ersten zehn Plätzen des Rankings fanden sich fünf mexikanische, drei venezolanische und zwei brasilianische Städte, Natal und Fortaleza. Mexiko und Brasilien sind mit 15 und 14 Nennungen auf der Liste mit den 50 gefährlichsten Städten am häufigsten vertreten.

Quelle: Apa/Dpa