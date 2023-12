Fünf Tote bei Baustellenunglück in Schweden

Bei einem schweren Unfall auf einer Baustelle in Schweden sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das gab die schwedische Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt, nachdem auf der Baustelle in Sundbyberg nördlich von Stockholm am Montag ein Aufzug etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt war. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher unklar. Unter anderem wurden Untersuchungen wegen möglicher Verschuldung von Todesfällen im Arbeitsumfeld eingeleitet.

BILD: SN/APA/AFP/TT NEWS AGENCY/FREDRIK S Die Unglücksursache war zunächst unklar