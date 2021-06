Fünf Tote bei Absturz von Heißluftballon in New Mexico

Bei einem Heißluftballon-Unglück im US-Bundesstaat New Mexico sind am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen. Vier Insassen waren nach Polizeiangaben sofort tot, als der Ballon in der Stadt Albuquerque in eine Stromleitung flog. Ein weiterer Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.

Nach dem Unglück kam es in der Umgebung zu stundenlangen Stromausfällen. Rund 13.000 Menschen hatten zwischenzeitlich keinen Strom, wie der Energieversorger der Stadt im Onlinedienst Twitter mitteilte.