Fünf Tote bei Bluttat in Dortmund

Bei einer Bluttat in Dortmund sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Ruhrgebietsstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten, tötete ein 41-jähriger Familienvater nach ersten Erkenntnissen seine 38-jährige Frau und die drei gemeinsamen Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren. Danach beging er Suizid bei einer Autobahnbrücke in der Nähe von Dortmund.

SN/APA (dpa)/Rene Werner IDANewsMed Mann tötete seine Frau und drei Kinder und beging Selbstmord