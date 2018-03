Fünf Tote bei Explosion in Leicester - Kein Terrorismus

Bei der Explosion eines Hauses in der englischen Stadt Leicester sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen wurden laut Polizei bei dem Unglück am Sonntagabend verletzt. Die Polizei schloss nicht aus, dass weitere Menschen in den Trümmern gefunden werden. Die Explosionsursache war unklar. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei vorerst aus.

