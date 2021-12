Fünf Tote bei Frontalkollision zweier Autos in Deutschland

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 253 bei Fritzlar im Norden des deutschen Bundeslandes Hessen sind laut Polizei fünf Menschen getötet worden. Ein Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und mit einem anderen Wagen des Gegenverkehrs zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Bei den Getöteten handelte es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um fünf Erwachsene.

Zu ihrer Identität lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei um etwa 20.30 Uhr nahe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 450. Die Unfallstelle sei weiträumig abgesperrt worden. Ein Auto sei am Ende einer Ausbaustrecke in den Gegenverkehr gefahren. Dort sei es dann zu dem Zusammenprall mit dem anderen Wagen gekommen. Die Fahrzeuge seien in den Straßengraben geschleudert worden. Alle Insassen in den beiden Autos seien ums Leben gekommen, hieß es. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen.

Erst Mitte September hatte sich in Hessen ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Toten ereignet. Bei Friedberg im Wetteraukreis war ein Autofahrer auf der Autobahn 5 in falscher Fahrtrichtung unterwegs. Es kam bei hohem Tempo zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto mit vier jungen Insassen. Zwei von ihnen starben, die anderen beiden wurden schwer verletzt. In den Unfall wurden zwei weitere Pkw verwickelt. Für den 68 Jahre alten Fahrer eines der beiden Wagen kam ebenfalls jede Hilfe zu spät. Der 52 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw wurde leicht verletzt. Auch der Geisterfahrer starb später in einer Klinik.