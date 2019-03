Fünf Tote bei Helikopterabsturz in Kenia

Bei einem Helikopterabsturz in Kenia sind nach Polizeiangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich um einen kenianischen Piloten und vier US-Amerikaner, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntagabend bei einem Safari-Camp auf einer Insel im Turkana-See im Norden Kenias. Die Ursache war zunächst unklar.

Insgesamt seien zuvor zwei Helikopter auf der Insel gelandet, hieß es. In Kenia werden oftmals kleine Flugzeuge und Helikopter benutzt, um abgelegene Orte zu erreichen. Vor allem Touristen reisen so in die Nationalparks und Tierreservate in dem ostafrikanischen Land. Immer wieder kommt es zu Abstürzen - zuletzt etwa im Februar, als ein Kleinflugzeug mit fünf Menschen an Bord, darunter zwei US-Amerikaner, im Westen des Landes abgestürzt war.