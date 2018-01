Fünf Tote bei Helikopterunglück in New Mexico

Bei einem Hubschrauberunglück im US-Bundesstaat New Mexico sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der frühere Politiker Roy Bennett aus Simbabwe. Wie die Polizei von New Mexico am Donnerstag bekanntgab, war sie vom einzigen schwer verletzt Überlebenden des Absturzes über das Unglück informiert worden. Der Absturz geschah in der Nähe der Ortschaft Raton.

Der kleine Ort liegt etwa zweieinhalb Autostunden nordöstlich von Santa Fe. Den Angaben zufolge löste der Absturz einen Brand auf einer Ranch aus, der aber rasch gelöscht worden sei. Die Hintergründe des Unglücks sind unklar. Der Helikopterflug sei privater Natur gewesen. Bennett (60) lebte zuletzt in Südafrika im Exil. Er war früher in Simbabwe einer der führenden Oppositionspolitiker gegen den damaligen Präsidenten Robert Mugabe. Bennett war auch Schatzmeister der Partei Movement for Democratic Change, MDC. (Apa/Dpa)