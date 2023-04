Fünf Tote bei Schüssen in Bank in Kentucky

Bei einer Schusswaffenattacke in einer Bank im US-Staat Kentucky sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot, teilte die Polizei in der Stadt Louisville am Ostermontag - in den USA kein gesetzlicher Feiertag - nach dem Angriff mit. Acht Menschen wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt. Unter den Verletzten seien zwei Polizisten, einer der Beamten sei in einem kritischen Zustand.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/L Schüsse in Louisville: Polizei im Großeinsatz