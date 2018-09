Fünf Tote in Wohnhaus in Australien

Blutbad in einem Wohnhaus in der westaustralischen Stadt Perth: Drei Mädchen, ihre Mutter und Großmutter sind dort tot aufgefunden worden, wie die Polizei des Bundesstaates West-Australien am Montag bestätigte. Bei den getöteten Kindern handle es sich um zweijährige Zwillinge und ein dreieinhalb Jahre altes Mädchen. Es gebe noch keinen Tatverdächtigen.

SN/APA (AFP)/GREG WOOD Hintergründe der Bluttat sind noch unklar