Fünf Tote nach Tornado im US-Staat Missouri

Ein Tornado hat im US-Staat Missouri eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Der zuständige Sheriff bestätigte die Zahl der Todesopfer am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die Autobahnpolizei sprach auf Twitter von "Toten und Verletzten". Der Tornado zog Mittwochfrüh unter anderem westlich an der Kleinstadt Marble Hill vorbei. Auf Videoaufnahmen im US-TV waren entwurzelte Bäume und völlig zerstörte Häuser zu sehen.

BILD: SN/APA/AFP/MICHAEL B. THOMAS Bäume entwurzelt und Häuser zerstört