Fünf Vermisste nach Erdrutsch in Norditalien

Ein Erdrutsch und eine Schlammlawine haben die norditalienische Bergortschaft Bardonecchia nördlich von Turin verwüstet, nachdem es am Sonntagabend zu schweren Niederschlägen gekommen war. Infolge des Regens und eines Erdrutsches schwoll ein Bach an, der über die Ufer trat. Menschen flüchteten, fünf Personen werden vermisst, 120 Personen mussten evakuiert werden. Sie wurden in Hotels der Gegend untergebracht.

Als der Bach über die Ufer trat, wurden eine Brücke und ein Hotel beschädigt. Eine verletzte Person musste behandelt werden. Die Straße, die nach Bardonecchia führt, war blockiert. In der Gegend hatte es bereits in den vergangenen Tagen geregnet.