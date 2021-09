Für Flüchtlingskinder endet Bildung oft nach Volksschule

Für fast zwei Drittel der Flüchtlingskinder endet laut UN-Flüchtlingshochkommissariat die Schulbildung bereits nach der Volksschule. Nur 34 Prozent der Flüchtlingskinder weltweit besuchen eine weiterführende Schule, wie aus dem am Dienstag von UNHCR in Genf veröffentlichten jährlichen Bildungsbericht hervorgeht. In fast allen Ländern ist die Quote niedriger als die der einheimischen Kinder. Die Corona-Pandemie hat die Chancen der Flüchtlinge noch weiter verschlechtert.

SN/APA/AFP/OLYMPIA DE MAISMONT Die Corona-Pandemie hat die Chancen für Flüchtlinge noch verschlechtert