Für Max Raabe ist der Smoking "eine Art von Faulheit"

Der Sänger Max Raabe kann seinem schicken Kleidungsstil einen ungeahnten Vorteil abgewinnen. "Auf der Bühne Smoking und Frack zu tragen, ist ja auch eine Art von Faulheit, weil ich mir keine Gedanken machen muss: Was ziehe ich heute an? Was habe ich letztes Jahr auf dieser Bühne angehabt?", sagte Raabe (59) der dpa in Berlin. "Da bin ich schon mal fein raus. Und man hat sofort auch eine gewisse Haltung. Das hilft."

SN/APA/dpa-Zentralbild/Britta Peder Max Raabe in eleganter Faulheit