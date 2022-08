Für Touristen wird es teuer

Immer mehr Länder bitten ihre Gäste zur Kassa - die Gründe sind unterschiedlich. Es geht um den Schutz von Tieren, historischen Stätten oder die Lenkung von Touristenströmen.

Nachdem strenge Reiseregelungen in der Coronapandemie inzwischen vielerorts gelockert wurden, läuft der Tourismus wieder an - das bleibt nicht ohne Folgen, wie diese Beispiele zeigen.

Indonesien: Um die seltenen Komodowarane auf der indonesischen Komodo-Insel bestaunen zu können, müssen Besucherinnen und Besucher seit Montag tief in die Tasche greifen: Sie können nur noch ein Jahresticket für 3,75 Millionen Indonesische Rupien (knapp 250 Euro) pro Person kaufen. Bisher kostete der einmalige Eintritt etwa fünf Euro für Einheimische und zehn Euro für ausländische Gäste.

Die Behörden der Provinz Ost-Nusa Tenggara gaben als Grund für die höheren Preise an, die Besucherzahl reduzieren zu wollen, um die Riesenechsen besser zu schützen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismussektor fordern hingegen die Wiedereinführung der bisherigen Kostenstruktur. "Viele Touristen haben ihre Buchungen wegen der neuen Gebühr storniert", sagte Eras Tengajo, ein Mitglied des Forums zur Rettung des Tourismus in Labuan Bajo auf der Insel Flores, wo Gäste der Insel Komodo oft übernachten. 24 Tourismusverbände und die lokale Bevölkerung hätten sich darauf geeinigt, einen Monat lang die Arbeit niederzulegen, bestätigte er am Montag. Hotels seien geschlossen, Boote zum Nationalpark nicht in Betrieb. Dagegen argumentiert die Regierung, Gäste könnten die anderen Inseln des Archipels weiter zu geringen Preisen besuchen.

Der Komodo-Nationalpark, der sich aus den Inseln Rinca, Komodo und Padar zusammensetzt, gehört seit 1991 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Varanus komodoensis als gefährdet ein.

Venedig: Tagesgäste sollen in der italienischen Lagunenstadt ab 16. Jänner 2023 Gebühren zahlen. Auf diese Weise sollen die Touristenströme in Venedig und auf den umliegenden Inseln vor allem zu den Spitzenbesuchszeiten geregelt werden, sagte Tourismus-Assessor Simone Venturini. Ausnahmen gelten für Personen, die ein Hotel in der Stadt gebucht haben, und für jene, die in der Stadt wohnen oder dort geboren wurden. Die Eintrittskarten werden online im Voraus gebucht. Je nach Auslastung der Stadt kann der Preis variieren; er soll sich um etwa zehn Euro pro Person bewegen. Wer früher bucht, zahlt weniger. Mit einem QR-Code etwa können Touristen ihr Ticket vorzeigen. Wer ohne erwischt wird, dem drohen Strafen von 50 bis 300 Euro.

Bhutan: Das Königreich im östlichen Himalaya will im September wieder Touristen und Touristinnen einlassen. Damit es nicht zu viele werden, hebt das Land aber dann eine Tagesgebühr von 200 US-Dollar pro Person ein. Bisher mussten Besucher pro Tag je nach Saison mindestens 200 bis 290 US-Dollar zahlen - darin inkludiert waren etwa Unterkunft, Verpflegung, Transport oder Führungen. Davon gingen 65 Dollar als "Gebühr für nachhaltige Entwicklungen" an die Regierung. In der neuen Gebühr sind die oben genannten Ausgaben nicht mehr inkludiert. Mit den Einnahmen soll in die Verbesserung der touristischen Standards investiert werden, der Fokus auf Nachhaltigkeit bedeute auch eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, sagte Premierminister Lotay Tshering laut dailybhutan.com.

Peru: Nach Protesten von Touristen lassen peruanische Behörden wieder mehr Besucher in die Inkastadt Machu Picchu. Die Zahl der täglichen Besucher sei von rund 4000 auf 5000 erhöht worden, teilte die Verwaltung der Touristenattraktion vergangene Woche mit. Die Ausnahmeregelung sei beschlossen worden, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Zuvor hatte es Proteste von etwa 1000 Besucherinnen und Besuchern unter anderem aus Spanien, Frankreich und Kolumbien gegeben, die keine Tickets mehr bekommen hatten. Erst im Juli wurde die Besucherzahl von 3000 auf 4000 erhöht. Dies sei das Limit, um irreparable Schäden zu vermeiden, hieß es damals.