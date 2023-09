Fußballer Boateng erhält neues Verfahren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hob am Donnerstag die Verurteilung von Jérôme Boateng (35) wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Es gab der Revision des deutschen Ex-Fußballnationalspielers und auch der von Staatsanwaltschaft und Nebenklage statt und verwies das Verfahren an das Landgericht München I zurück. Dort muss der Prozess nun neu aufgerollt werden.

Boatengs Anwalt Leonard Walischewski hatte zuvor erklärt: "Das Verfahren war erschütternd unfair. Der Angeklagte Boateng war schon endgültig verurteilt, bevor das Berufungsverfahren überhaupt begonnen hatte." Im Vorjahr war Boateng wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin in einem Karibikurlaub im Oktober 2019 in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt worden - insgesamt 1,2 Millionen Euro. Das Ersturteil des Amtsgerichts im Jahr 2021 hatte sich auf 1,8 Mill. Euro summiert. Boatengs Anwalt kritisierte vor allem, dass der Richter selbst daran beteiligt war, einen Befangenheitsantrag gegen sich selbst abzulehnen. Dies sah auch das Oberste Landesgericht als entscheidenden Grund, das Urteil aufzuheben. Der Vorsitzende am Landgericht hatte damals vor dem Befangenheitsantrag betont, weitere Beweisanträge von Boateng könnten sich negativ auf eine Strafe auswirken.

Boateng wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister, spielte bis 2021 für den FC Bayern München und ist seit seinem Abschied von Olympique Lyon im Juni 2023 vereinslos.