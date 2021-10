Fußballstar Karim Benzema steht in Frankreich vor Gericht

War der Fußballer Karim Benzema an der versuchten Erpressung eines früheren Kollegen im französischen Nationalteam beteiligt? Dem Stürmerstar von Real Madrid droht eine Haftstrafe. Am Mittwoch beginnt vor einem Gericht in Versailles der Prozess um die sogenannte Sextape-Affäre.

SN/afp Karim Benzema (rechts) beteuerte vor der Untersuchungsrichterin, er habe seinem Ex-Teamkollegen Mathieu Valbuena (links) nur helfen wollen.