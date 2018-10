Eine Studentenparty in den USA hat ein jähes Ende im Keller des Tanzlokals genommen - mit mehr als 30 Verletzten. Als die jungen Menschen fröhlich tanzten und sprangen, brach der Boden unter ihren Füßen weg, berichtete der Sender CBS am Sonntag über die Ereignisse an der Clemson Universität im US-Staat South Carolina. Die meisten der Opfer erlitten Knochenbrüche.

Quelle: Apa/Dpa