G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

Die Außenminister der G20-Staaten beraten am Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Beratungen über Pandemie, Klimaschutz und Afrika in Matera