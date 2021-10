G20-Gipfel beginnt in Rom

Im Kampf gegen den Klimawandel und die Corona-Pandemie kommen an diesem Samstag in Rom die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe zu ihrem jährlichen Gipfel zusammen. Auf der Agenda des Gipfels, an dem unter anderem auch US-Präsident Joe Biden, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron und als Gastgeber der italienische Regierungschef Mario Draghi teilnehmen, stehen vor allem der Kampf gegen den Klimawandel und die Folgen der Pandemie.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Biden bei G20 in Rom