G20-Staaten planen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es bei dem G20-Treffen am Sonntag und Montag um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien. Laut dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza soll "ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt" unterzeichnet werden.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranz