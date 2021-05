G20 wollen ärmeren Staaten im Kampf gegen Corona helfen

Im Kampf gegen die Pandemie will die internationale Gemeinschaft den ärmeren Staaten stärker unter die Arme greifen. Beim digitalen Gesundheitsgipfel der G20-Staaten in Rom legte der Internationale Währungsfonds (IWF) am Freitag einen Milliardenplan zur Impfung von mindestens 60 Prozent der Weltbevölkerung bis Ende 2022 vor. Staats- und Regierungschefs sowie mehrere Impfstoffhersteller sicherten den ärmeren Staaten ebenfalls Hilfe zu.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Von der Leyen in Rom zu Gast