Gary Oldman - Blut, Tränen, Schweiß und ein Oscar

Er spielte den korrupten, drogenabhängigen Polizisten in "Leon - Der Profi" und versuchte als Terrorist in "Airforce One" den US-Präsidenten zu entführen. Lange Zeit war der Brite Gary Oldman auf die Rolle des Fieslings festgelegt. Jetzt hat der 59-Jährige für seine Darstellung des britischen Nationalhelden Winston Churchill im Drama "Die dunkelste Stunde" seinen ersten Oscar bekommen.

SN/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN Gary Oldman jubelt über seinen Oscar als bester Hauptdarsteller.