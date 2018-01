Gasleck in London - 1500 Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen eines großen Gaslecks haben fast 1.500 Menschen einen Nachtklub und ein Hotel mitten in London verlassen müssen. Eine marode Gas-Hauptleitung in unmittelbarer Nähe der Hauptstraße The Strand war gebrochen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Experten gelang es nach Stunden, das Leck wieder zu schließen.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Büroangestellte bei der Evakuierung in London