Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles

Erstmals nimmt Charles III. die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" als König ab. Dabei wird der 74-Jährige am Samstag auf einem Pferd reiten - was seine Mutter Queen Elizabeth II. zuletzt 1986 tat. Dem Militäraufmarsch auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London folgt eine Flugschau der Royal Air Force. Dieses Manöver war ursprünglich zu Charles' Krönung Anfang Mai geplant, musste damals aber wegen schlechten Wetters deutlich abgespeckt werden.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES Zur Krönung geplant Flugschau wird nachgeholt