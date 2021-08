Gedenken an die Erdbebenopfer von Amatrice fünf Jahre danach

Mit einer Mahnwache und einer Gedenkzeremonie hat die Kleinstadt Amatrice in der Nacht auf Dienstag der Erdbebenkatastrophe vor fünf Jahren gedacht. In der Gegend in Mittelitalien starben am 24. August 2016 insgesamt 299 Menschen, davon 249 allein in Amatrice. Um exakt 3.36 Uhr, zu dieser Zeit hatte damals die Erde gebebt, läuteten in Amatrice die Glocken. Dabei wurden die Namen der Todesopfer verlesen.

SN/APA/FILIPPO MONTEFORTE 299 Menschen starben 2016 bei Serie von Erdstößen in Mittelitalien