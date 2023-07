Gedenken an elf Tote des Gletscherbruchs vor einem Jahr

Ein Jahr ist seit dem Gletscherbruch in den italienischen Dolomiten am 3. Juli 2022 vergangen, der elf Personen in den Tod gerissen hat. Am Montag fand deshalb auf der Marmolata eine Messe für die Opfer der Katastrophe statt. Im Anschluss wurde eine Gedenktafel angebracht. Anwesend waren Familien der Opfer, Überlebende, der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti, sowie einige der 200 Mitglieder jener Rettungsteams, die vor einem Jahr im Einsatz standen.

