Gedenken an Grenfell-Brand: Betroffene wollen Gerechtigkeit

Bewohner, Aktivisten und Politiker haben am dritten Jahrestag des verheerenden Grenfell-Hochhausbrandes in London der 72 Toten gedacht. Angesichts der Einschränkungen in der Corona-Pandemie organisierte die Initiative "Humanity for Grenfell" am Sonntag einen überkonfessionellen Online-Gottesdienst, zudem wurde mit 72 Schweigesekunden an die Opfer erinnert.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Verdacht der sozialen Benachteiligung steht im Raum